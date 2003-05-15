Коротко про мене

Вітаю! Мене звати Дарина, мені 20 років, і перш ніж ви дізнаєтеся більше про всі мої технічні навички, прочитайте кілька слів про особливості моєї роботи, що очікують вас у нашій повсякденній співпраці.

- У мене високий рівень тайм-менеджменту. Слід очікувати, що вся робота буде виконана швидко, не втрачаючи якості.

- Я постійно придумую нові ідеї, і вам потрібно бути готовим до високого рівня креативності з моєї сторони.

- Я завжди розставляю пріоритети базуючись виключно на цілях вашого бренду. У мене високий рівень залученості в кожний проект, тому не буде ситуацій, коли ви зможете помітити хоча б невеликий відсоток моєї безвідповідальності.

Я вважаю за краще показувати, що я можу робити, діями, а не словами. Але ось одна важлива річ, яку ви повинні знати про мене: ваш успіх - це мій успіх. У мене дуже високий рівень мотивації зробити все можливе для вашого бізнесу на найвищому рівні.

Добре, а тепер про мої скіли!

Моя основна спеціалізація - маркетинг, тому я знаю всі деталі та особливості цифрового маркетингу і створення рекламних кампаній. Зараз я працюю копірайтером і таргетологом з великим досвідом роботи в UI/UX дизайні. Я можу допомогти вам у запуску рекламних кампаній, написанні рекламних текстів для ваших соціальних мереж, створенні рекламних креативів для вашого бренду, тощо.

Детальніше про мої послуги:

- Копірайт для вебсайтів та landing pages.

- Сценарії для Reels, Instagram Stories та будь-яких інших відео.

- Робота з Figma, Canva, Adobe Photoshop, усіма документами Word і VSC.

- Вміння аналізувати великі обсяги цифр і метрик.

- Дизайн landing pages.

Звичайно, я завжди готова вчитися новому! Тому якщо ви зацікавлені у роботі зі мною, просто скажіть, чого ви очікуєте. Все інше я візьму на себе, а Ви будете дуже задоволені результатами.