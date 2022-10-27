daria-designer

Дизайн лендингов, интернет-магазинов, многостраничников, презентаций

Я начинающий дизайнер с горящими глазами. С детства любила рисовать, читать и только недавно пришла к тому, что хочу быть

дизайнером. Закончила онлайн-обучение Никиты Юдаева в его школе

Yudaev School.

Получила базовые знания как работать с типографикой, композицией, ритмами, самой программой Figma, немного Adobe Photoshop и After

Effects. Научилась делать анализ конкурентов, брать интервью у

заказчиков, составлять CJM, делать прототипы, UI Kit и создавать не

только красивые, но и продуманные сайты.

Помогу сделать дизайн сайта не только красивым, но и логически продуманным и удобным для пользователя. Я создаю следующие сайты:

– Продающий лендинг

– Интернет-магазин

– Многостраничный сайт

Помимо сайтов помогу разработь дизайн мобильных приложений и презентаций.

Работая над последним проектом (создание прототипа мобильного приложения с играми) убедилась, что дизайн - это мое.