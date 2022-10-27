daria-designer

Я начинающий дизайнер с горящими глазами. С детства любила рисовать, читать и только недавно пришла к тому, что хочу быть
дизайнером. Закончила онлайн-обучение Никиты Юдаева в его школе
Yudaev School.
Получила базовые знания как работать с типографикой, композицией, ритмами, самой программой Figma, немного Adobe Photoshop и After
Effects. Научилась делать анализ конкурентов, брать интервью у
заказчиков, составлять CJM, делать прототипы, UI Kit и создавать не
только красивые, но и продуманные сайты.
Помогу сделать дизайн сайта не только красивым, но и логически продуманным и удобным для пользователя. Я создаю следующие сайты:
– Продающий лендинг
– Интернет-магазин
– Многостраничный сайт
Помимо сайтов помогу разработь дизайн мобильных приложений и презентаций.
Работая над последним проектом (создание прототипа мобильного приложения с играми) убедилась, что дизайн - это мое.