Проекты для удаленной работы
Проживаю во Вьетнаме, работаю старшим педагогом в области дошкольного образования.Ищу проекты для удаленной работы, рассматриваю варианты переводов, удаленного личного ассистента, специалиста по работе с клиентами.
Имею высшее образование в Лондонском университете, владею Английским и бизнес Английским в совершенстве: чистый разговорный Английский с нейтральным акцентом.
- Имею опыт работы в сфере luxury fashion в Лондоне более 3-х лет
- Бакалавриат в Business Management
- Опыт работы ассистентом директора по закупкам
- Профессиональный стаж педагога - 3 года.
Можете связаться со мной по почте: [email protected]