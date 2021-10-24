Проекты для удаленной работы

Проживаю во Вьетнаме, работаю старшим педагогом в области дошкольного образования.Ищу проекты для удаленной работы, рассматриваю варианты переводов, удаленного личного ассистента, специалиста по работе с клиентами.

Имею высшее образование в Лондонском университете, владею Английским и бизнес Английским в совершенстве: чистый разговорный Английский с нейтральным акцентом.

Имею опыт работы в сфере luxury fashion в Лондоне более 3-х лет

Бакалавриат в Business Management

Опыт работы ассистентом директора по закупкам

Профессиональный стаж педагога - 3 года.

Хочу найти креативную работу, в которой смогу развиваться и постоянно обучаться новым навыкам.

Можете связаться со мной по почте: [email protected]