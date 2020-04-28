daria_2001

Копирайтер

Меня зовут Дарья. Я начинающий копирайтер. Опыта работы у меня пока особо нет, но зато есть другие качественные преимущества. Я очень организованная и дисциплинированная. В колледже писала курсовые и дипломные работы с высоким процентом индивидуальности.

Профессиональные навыки: Windows, MS office, Internet – опытный пользователь. Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.

Напишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику.

Так же могу перевести текст со скана, аудио или видео формата в word.

От себя гарантирую 100% результат и выполнение работы в срок.