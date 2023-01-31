daria_chet25

Графический дизайнер

Занимаюсь разработкой логотипов, поилграфии и фирменного стиля. Нахожу индивидуальный подход к каждому клиенту!

Работа выполненяется в программе Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, Figma.

Также занимаюсь дизайном веб-сайтов.

Почему я:

- уникальность логотипа

- быстрые сроки выполнения работ

- всегда на связи

- полный пакет файлов без задержек после окончания работы

Форматы для печати и веб-пространства также предоставляются в полном доступе!

Буду рада нашему сотрудничеству!