daria_chet25

Графический дизайнер
Занимаюсь разработкой логотипов, поилграфии и фирменного стиля. Нахожу индивидуальный подход к каждому клиенту!
Работа выполненяется в программе Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, Figma.
Также занимаюсь дизайном веб-сайтов.
Почему я:
- уникальность логотипа
- быстрые сроки выполнения работ
- всегда на связи
- полный пакет файлов без задержек после окончания работы
Форматы для печати и веб-пространства также предоставляются в полном доступе!
Буду рада нашему сотрудничеству!
Я против войны в Украине!