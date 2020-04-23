daria_chistova

SMMщик и фрилансер в одном

Ключевые навыки

✅Instagram, FB, VK, OK, YouTube⠀✅креативность, коммуникабельность, клиентоореинтированность, многозадачность⠀✅грамотная речь, копирайтинг, умение писать живые, цепляющие тексты⠀✅организаторские навыки, отличное владение навыками активных продаж⠀✅Adobe Photoshop и другие программы по обработке фото и видео⠀✅SMM, таргетинг, продвижение в социальных группах, контекстная реклама, работа с блогерами, работа с программами продвижения⠀✅разработка стимулирующих мероприятий: конкурсов, акций, викторин⠀✅разработка контент-план и его содержание⠀✅планирование и контроль всех кампании, включая партнерство с лидерами мнений, работа с амбассадорами бренда⠀✅поддержание общения с аудиторией⠀✅умение определять ЦА компании в каждой социальной сети⠀✅умение получать актуальную информацию и перерабатывать её⠀✅эмпатичность, умение транслировать эмоции и «зеркалить» эмоции аудитории сообщества, умение понимать настроения аудитории, работать с негативными отзывами, поддерживать и развивать позитивные настроения в сообществе.⠀✅мастерски выстраиваю отношения с людьми⠀

Курсы⠀◾Нетология: продвижение в Instagram⠀◾Red Smm: Администратор Инстаграм⠀◾Skillbox — курс таргетированной рекламы Вконтакте⠀◾Нетологии — Instagram: как привлечь подписчиков и клиентов с помощью таргета⠀

ОПЫТ РАБОТЫ⠀Август 2019 -март 2020⠀Маркетинговое агентство⠀СММ-специалист (удаленно)⠀Ведение групп в соцсетях;⠀Взаимодействие с копирайтерами (ТЗ);⠀Подготовка, размещение контента;⠀Организация, проведение рекламных кампаний;⠀Таргетинг, ретаргетинг⠀Январь 2019 — август 2019⠀ООО «СММ"⠀Фрилансер (удаленно)⠀Ведение страниц в инстаграме ( бьюти сфера, автосервис, производственные фабрики, спортивные организации )⠀Генерация Лидов⠀Таргетированная реклама⠀Написание контент-плана (посты, сториз)⠀Дизайн макетов⠀Взаимодействие с блогерами⠀Поиск клиентов вручную и различными другими источниками⠀Организация розыгрышей⠀Работа с клиентами в Директ⠀Выполнение плана, отчетность⠀Октябрь 2019 по настоящее время⠀МУК ЦКД "Мечта"⠀ Администратор