Готова выполнить работу по разработке дизайна полиграфической продукции:

- дизайн упаковки,

- дизайн макеты для флаеров, буклетов, листовок,

- дизайн и верстка каталогов,

- широкоформатные баннеры и лайтборды,

- дизайн визиток,

- создание логотипа,

- и все что связано с брендингом Вашей компании.

Работаю с фото:

- фотошоп фото (Ваша любая фантазия, вырезать бывшего, добавить Брэда Питта?=) Легко),

- ретушь, цветокоррекция и прочее.

Нарисую иллюстрацию для Вашего бренда или создам персонаж.

Сделаю все качественно и в сжатые сроки.