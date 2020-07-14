Готова выполнить работу по разработке дизайна полиграфической продукции:
- дизайн упаковки,
- дизайн макеты для флаеров, буклетов, листовок,
- дизайн и верстка каталогов,
- широкоформатные баннеры и лайтборды,
- дизайн визиток,
- создание логотипа,
- и все что связано с брендингом Вашей компании.
Работаю с фото:
- фотошоп фото (Ваша любая фантазия, вырезать бывшего, добавить Брэда Питта?=) Легко),
- ретушь, цветокоррекция и прочее.
Нарисую иллюстрацию для Вашего бренда или создам персонаж.
Сделаю все качественно и в сжатые сроки.