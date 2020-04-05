daria_gritsenko

Начинающий UX/UI дизайнер с большим потенциалом

Здравствуйте, я начинающий UX/UI дизайнер из Одессы. Пусть у меня не много опыта, но я стремлюсь быть дизайнером, который может слушать своих клиентов, структурировать их бизнес-цели и задачи, проводить исследования и предлагать обоснованные решения. Важно также контролировать весь жизненный цикл разработки веб-сайта - от идеи до реализации, правильно определять дедлайны и проводить тестирование продукта перед запуском.

Я бы хотела набраться опыта в дизайне. Ищу работу как удаленно, так и в компании. Занятость -полный рабочий день или разовые проекты. Уровень оплаты можно обсуждать, так как я пока начинающий специалист.

Участвовала в реальном проекте, разработке благотворительного сайта. Была единственным дизайнером в команде с разработчиками. Моя работа заключалась в исследовании целевой аудитории, создании прототипа, визуального стиля сайта и айдентики, а также адаптивный дизайн.

Мои навыки:

✓ UX практики

✓ Руководства Ios и Android

✓ Материал дизайн от Google

✓ Прототипирование в Axure RP, Balsamiq

✓ Принципы адаптивного дизайна

✓ Рисование от руки

✓ Английский Intermediate

✓ Adobe Creative Cloud

✓ Figma

✓ HTML/CSS basics

Параллельно учась на психолога, применяю лучшие техники для создания действительно полезных продуктов.

Долгое время я работала в топовых ресторанах (официант, бармен, менеджер), где научилась находить общий язык с разными типами людей и преодолевать стрессовые ситуации.

Жду предложений и отзывов. И заранее спасибо)