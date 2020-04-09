Здравствуйте, я помощник специалиста Дарьи, она сможет разработать для Вас сайт на платформе Тильда.

Дарья предоставляет комплекс услуг, так как работает качественно и «просто собрать сайт по шаблону» не достаточно, сайт действительно будет работать на Ваш бизнес.

Изначально Дарья проводит анализ конкурентов, чтобы изучить Вашу сферу деятельности и понять, какие предложения есть на рынке, чтобы во время написания текстов и смыслов выделяться среди конкурентов.

Шаг номер 1: Дарья проанализирует целевую аудиторию, чтобы понять боли клиентов и давить именно на них.

Шаг номер 2: Вместе с Вами она найдет сильные смыслы, упакует их и внедрит в сайт.

Шаг номер 3: Дарья напишет продающие тексты (особое внимание необходимо будет уделить Вашему главному предложению--заголовку на главном экране сайта).

Шаг номер 4: Она создаст прототип сайта (это схематичный рисунок, со всеми блоками и частично текстами, которые будут входить в сайт).

Шаг номер 5: Дарья приступит к сборке сайта и продумает дизайн (если у вас есть логотип и фирменные цвета, то она внедрит их и адаптирует под сайт, если нет, то создаст их вместе с Вами)

Дарья работает до финального результата: подключает домен, адаптирует дизайн под все мобильные устройства, подключает все формы на сайте к crm-системе. После того, как Вы получите сайт в свои руки, он будет полностью функционировать.

Перед началом работы она проводит консультацию-созвон, где можно будет обсудить все детали.

Работает Дарья строго по брифу и техническому заданию, чтобы Вы получили максимально желаемый результат.