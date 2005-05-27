переводы русский/английский. работа с текстом

Привет, я Даша!

Я с отличием закончила 10 класс по программе IB в интернациональной школе, а это значит, что мои знания английского сейчас на уровне носителя (подтвержденный С1). Готова помочь с переводом, редактированием и написанием любого текста, заданиями школьной или университетской программы: я изучаю английский уже 12 лет, из которых последние 4- с углублением в анализ прозы и поэзии.

Готова работать с текстами любого объема и структуры.

Оперативно, недорого, с энтузиазмом.