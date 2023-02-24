daria_tiron

Организатор запусков онлайн-обучения

Здравствуйте, меня зовут Дарья! Я - организатор запусков онлайн-обучения.

Готова помочь Вам в следующих вопросах:

- подбор и построение схемы запуска Вашего проекта

- упаковка воронки продаж через рассылку (создание файла-по договоренности, настройка каналов для рассылки в Bothelp, создание страницы для выдачи файла в сервисе Bothelp, подключение рассылки)

- упаковка платного чек-листа (создание страницы для покупки продукта, подключение платежной системы, подключение рассылки)

- подготовка бесплатного вебинара/серии вебинаров (создание сайта регистрации на вебинар/серию вебинаров на конструкторе Tilda, настройка рассылок, создание и настройка вебинарной комнаты, запуск вебинара со спикером, модерирование, создание страницы с записью)

- организация платного вебинара/серии вебинаров (создание сайта регистрации на вебинар/серию вебинаров, подключение платежной системы, подключение рассылок, создание и настройка вебинарной комнаты, страница с записью-по необходимости)

- упаковка курса на платформе Getcourse (базовые настройки платформы-домен, доменная почта, платежная система; связка Getcourse с Tilda; создание продуктов и предложений; загрузка и оформление уроков; настройка рассылок; создание дипломов; анкетирование; организация доппродаж)

- выполнение разовых заказов по технической части запуска

- консультация по решению вопросов повышения уровня продаж продукта

Сроки выполнения заказа оговариваются в индивидуальном порядке и зависят от объема работы.

Буду рада сотрудничеству!