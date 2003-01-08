daria_zabuzova

Веб-дизайнер
Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов, созданием логотипа. А также делаю дизайн инстаграмма. Знаю языки HTML, CSS. Программы Illustrator, Photoshop, Coral.
Что входит в стоимость:
✨Создание сайта с адаптацией под все устройства.
✨Базовая настройка SEO.
✨Подключение домена, аналитики, Ваших социальных сетей.
В основном, моя работа – это создание индивидуальных сайтов со своим дизайном, а далее их продвижение. Но, если сайт необходим Вам срочно, то я смогу создать сайт по шаблону. Всего через сутки все уже будет готово!
(Также это будет стоить намного дешевле)
Виды работ:
✨Landing page. От $75.
✨Сайт-визитка. От $80.
✨Многостраничный сайт. От $120.
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