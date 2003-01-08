daria_zabuzova

Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов, созданием логотипа. А также делаю дизайн инстаграмма. Знаю языки HTML, CSS. Программы Illustrator, Photoshop, Coral.

Что входит в стоимость:

✨Создание сайта с адаптацией под все устройства.

✨Базовая настройка SEO.

✨Подключение домена, аналитики, Ваших социальных сетей.

В основном, моя работа – это создание индивидуальных сайтов со своим дизайном, а далее их продвижение. Но, если сайт необходим Вам срочно, то я смогу создать сайт по шаблону. Всего через сутки все уже будет готово!

(Также это будет стоить намного дешевле)

Виды работ:

✨Landing page. От $75.

✨Сайт-визитка. От $80.

✨Многостраничный сайт. От $120.