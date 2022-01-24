Инженер-оформитель/Чертежник/Проектировщик

Закончила:

09.2009 - 06.2014 МБУДО "Аскизская детская школа искусств", Республика Хакасия, с. Аскиз

Специализация: Декоративно-прикладное искусство, Живопись, академический рисунок;

05.2016 - 06.2016 Молодежный форум по московской области "Молодежь Подмосковья: территория успеха"", специализация: творчество

Московская область, пос. Вороново

05.2017г. – Участие в молодежном конкурсе «WorldSkills»

г. Сергиев-Посад, специализация: архитектура, дизайн

06.2018г. – Подольский колледж им. А.В Никулина по специальности архитектор.

Опыт работы:

Август 2020 — по настоящее время

СТЭП ЛОДЖИК (Step Logic)

Инженер

- Разработка и оформление проектной, рабочей и исполнительной документации по инженерным системам

- Распечатка и брошюровка документации

- Работа в программах AutoCAD, Revit.

Апрель 2019 — август 2020

ГУП "КОМСТЭК"

Инженер-проектировщик

- Проектирование кабельных систем по жилым домам;

- Разработка ИД и РД;

- Работа с плоттером, печать чертежей

- Общение с заказчиками;

-Векторизация бумажных чертежей (перевод с бумажных чертежей в AutoCAD);

- Разработка демонтажного плана по телефонной канализации;

- Проектирование сетей связи, видеонаблюдения гражданских и промышленных объектов;

Сентябрь 2017 — март 20187 месяцев

ИП Арутюнян А.Г, Московская обл. г. Подольск

Помощник архитектора

- Разработка чертежей рабочего проекта в программном комплексе ArchiCad

- Выполнение рабочих чертежей по обмерам;

- Работа с плоттером, печать чертежей

Май 2016 — август 2016

OOO "Прайд" г. Москва

Чертежник (производственная практика)

Участие в разработке технологических разделов РД, в разработке проектной и рабочей документации жилых комплексов в программе AutoCad