Закончила:
09.2009 - 06.2014 МБУДО "Аскизская детская школа искусств", Республика Хакасия, с. Аскиз
Специализация: Декоративно-прикладное искусство, Живопись, академический рисунок;
05.2016 - 06.2016 Молодежный форум по московской области "Молодежь Подмосковья: территория успеха"", специализация: творчество
Московская область, пос. Вороново
05.2017г. – Участие в молодежном конкурсе «WorldSkills»
г. Сергиев-Посад, специализация: архитектура, дизайн
06.2018г. – Подольский колледж им. А.В Никулина по специальности архитектор.
Опыт работы:
Август 2020 — по настоящее время
СТЭП ЛОДЖИК (Step Logic)
Инженер
- Разработка и оформление проектной, рабочей и исполнительной документации по инженерным системам
- Распечатка и брошюровка документации
- Работа в программах AutoCAD, Revit.
Апрель 2019 — август 2020
ГУП "КОМСТЭК"
Инженер-проектировщик
- Проектирование кабельных систем по жилым домам;
- Разработка ИД и РД;
- Работа с плоттером, печать чертежей
- Общение с заказчиками;
-Векторизация бумажных чертежей (перевод с бумажных чертежей в AutoCAD);
- Разработка демонтажного плана по телефонной канализации;
- Проектирование сетей связи, видеонаблюдения гражданских и промышленных объектов;
Сентябрь 2017 — март 20187 месяцев
ИП Арутюнян А.Г, Московская обл. г. Подольск
Помощник архитектора
- Разработка чертежей рабочего проекта в программном комплексе ArchiCad
- Выполнение рабочих чертежей по обмерам;
- Работа с плоттером, печать чертежей
Май 2016 — август 2016
OOO "Прайд" г. Москва
Чертежник (производственная практика)
Участие в разработке технологических разделов РД, в разработке проектной и рабочей документации жилых комплексов в программе AutoCad