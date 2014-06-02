dariadanglis

Принимаю работу в качестве копирайтера. Нужны отзывы, портфолио!

Кратко о себе: Дарья, 16 лет, ищу работу на лето. Готова работать как копирайтер. Есть несколько печатных работ в качестве журналиста. Слог хороший, правила грамматики и орфографии русского языка соблюдаю. Пунктуальна, могу писать на любые темы (разумеется, при предоставлении необходимой информации об объекте). Необходимы отзывы, в данный момент составляю портфолио, так что готова к активной работе!