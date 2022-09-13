dariadryagina

Здравствуйте, меня зовут Даша. Мне 20 лет, учусь на режиссёра кино и телевидения, на третьем курсе.

Монтирую видео уже долгое время, отношусь к этому с большой любовью и заботой. Монтирую в Final Cut Pro. Готова выполнить предварительно любое ТЗ. К работе подхожу с полной ответственностью. Всегда на связи и открыта к конструктивной критике. Готова обучаться новому и приносить пользу. Для меня важно получать много опыта от работы, которую я делаю.

Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1YsBzGKgWrANf0oviEX5tJDUjJwwiBZdO

Буду рада, если Вам откликнется моя кандидатура.