dariafiliptsova

soak-pods.ru

Всем привет!

На связи команда SOAK. Наша компания занимается производством премиальных одноразовых электронных испарителей и никотиносодержащих продуктов. Головной офис находится в Москве. Рынок никотиносодержащих устройств можно смело назвать быстрорастущим — по прогнозам, в ближайшие 5 лет он вырастет в 17 раз (по всему миру).

Как все началось

Идея зайти в данный бизнес пришла спонтанно в конце 2019 года — наши руководители буквально купили для личного пользования электронки одного известного бренда и решили тоже попробовать продавать электронные сигареты. Забегая вперед, скажем, что тут не будет рассказов о том, как компания взлетала и падала — вот уже 3 года мы уверенно идем вверх. А раз получилось у нас, почему не должно получиться у других? Так мы стали работать с дистрибьюторами

Дистрибьюция

На данный момент у компании SOAK дистрибьюция в 26 регионах РФ (более подробно ознакомиться с распространением наших партнеров вы можете на нашей интерактивной карте https://www.soak-pods.ru/index ). Также мы вышли на международный рынок — сейчас работаем в ОАЭ, Танзании и Украине. Это не первый и не единственный бизнес наших соучредителей, поэтому все, что касается управления командой, финансов, развития и контроля качества продукта, у нас уже давно отлажено и запущено в конвейер. Своим опытом мы всегда делимся и с нашими партнерами

Немного сухих цифр за 2021 и 2022 год

- Число торговых точек с нашими устройствами возросло до 3000

- Помимо основной линейки X на 1500 затяжек, появились линейки S (2500 затяжек), M (4000 затяжек) и жидкость для POD-систем бюджетного и премиального сегментов

- Участие в 2 крупных выставках, посвященных кальянной тематике (John Calliano Fest и HCS)

- Участие в июне 2022 года в международной выставке World Vape Show в Дубае

Преимущества работы с SOAK

Какие преимущества вы получите от работы с нами:

- Уверенный заработок от 500.000р в месяц (чистая прибыль за год от 6.000.000р)

- Регулярные онлайн-встречи, тренинги и обучение по продажам, управлению, маркетингу

- Постоянная поддержка от нас — головного офиса и, непосредственно, руководителей компании

- Маркетинговая поддержка, включающая рекламу у лидеров мнений, совместные промоакции и стратегии по развитию соцсетей, продукта и компании

- Участие в закрытом сообществе SOAK Family, где собраны все наши партнеры и коллеги для обмена опытом и увеличения продаж и прибыли

- И, как бонус, ежегодная совместная вечеринка SOAK Family