dariakniazeva

Специалист по созданию лендингов

Всем привет! Меня зовут Дарья, я - специалист по созданию лендингов на конструкторе Tilda. Ниже приведены некоторые из моих профессиональных навыков:

Знание ситуации на текущем рынке посадочных страниц

Понимание продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов

редактирование и вычитка текстов лендинга

Написание текстов для сайта с нуля

Подбор и обработка изображений, иконок и иных визуальных элементов для сайта

Чувство вкуса / стиля / цвета

Создание сайта на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть)

Помощь в покупке домена для клиента

Настройка SEO для сайта

Буду рада сотрудничеству!