dariakniazeva

Дарья dariakniazeva

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по созданию лендингов

Всем привет! Меня зовут Дарья, я - специалист по созданию лендингов на конструкторе Tilda. Ниже приведены некоторые из моих профессиональных навыков:

  • Знание ситуации на текущем рынке посадочных страниц
  • Понимание продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов
  • редактирование и вычитка текстов лендинга
  • Написание текстов для сайта с нуля
  • Подбор и обработка изображений, иконок и иных визуальных элементов для сайта
  • Чувство вкуса / стиля / цвета
  • Создание сайта на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть)
  • Помощь в покупке домена для клиента
  • Настройка SEO для сайта
Буду рада сотрудничеству!