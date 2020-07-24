dariakniazeva

Специалист по созданию лендингов
Всем привет! Меня зовут Дарья, я - специалист по созданию лендингов на конструкторе Tilda. Ниже приведены некоторые из моих профессиональных навыков:
- Знание ситуации на текущем рынке посадочных страниц
- Понимание продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов
- редактирование и вычитка текстов лендинга
- Написание текстов для сайта с нуля
- Подбор и обработка изображений, иконок и иных визуальных элементов для сайта
- Чувство вкуса / стиля / цвета
- Создание сайта на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть)
- Помощь в покупке домена для клиента
- Настройка SEO для сайта
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