Моя цель - создать продающий сайт c уникальным дизайном

Здравствуйте! Я Дарья и я сертифицированный специалист по созданию сайтов.

Работая со мной вы экономите:

1. Деньги. Разрабатываю ваш сайт "от А до Я" (от разработки дизайна до оптимизации SEO), что существенно экономит ваш бюджет, ведь вы не тратитесь

отдельно ни на верстальщиков, ни на дизайнеров

2. Время. Крутой сайт за максимально короткие сроки!

3. Нервы. Работаю по безопасной сделке, поэтому если вас что то не устраивает, вы с легкостью сможете вернуть потраченные деньги себе на карточку и нанять другого исполнителя.

Гарантия на верстку: в течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работ и замечены позже.

Создаю такие типы сайтов, как:

- лендинги;

- многостраничные сайты;

- интернет магазины;

- сайты-визитки;

- квиз-сайты;

- сайты-портфолио;

- сайты-блог;

- корпоративные сайты.