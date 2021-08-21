Дарья Буркалова darialee_smmdarialee_smm
Вы наверняка уже много слышали о том, как бизнесы переходят в инстаграм и привлекают к себе большое количество клиентов. Тогда что же мешает именно вам начать зарабатывать через эту платформу?
Вот вам факт: на данный момент в Российском инстаграме зарегистрировано около 33 млн пользователей и это число продолжает увеличиваться. А вот еще факт: инстаграм больше других площадок приспособлен для ведения бизнеса.
Настало время познакомиться. Меня зовут Буркалова Дарья, и я SMM-менеджер. Я занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в Инстаграм, и моя главная задача - привести платежеспособных клиентов.
Что вы получите в результате работы со мной?
1. Уже на начальном этапе работы будет разработана индивидуальная стратегия вашего продвижения
2. Полный анализ вашей ниши
3. Привлечение вашей целевой аудитории
4. Разработка визуала и контент-плана, а затем и ведение аккаунта (выкладка постов и сторис, а также работа с аудиторией)
5. Продвижение бесплатными и платными методами
Чтобы вы лучше поняли, как я работаю, предлагаю вам провести бесплатную консультацию , на которой, исходя из вашего запроса, мы подберем услуги и варианты дальнейшей работы лично для вашего аккаунта
Если вы хотите привести Ваш бизнес к успеху, используя такую мощную платформу как Инстаграм, то свяжитесь со мной любыми удобными для Вас способами
WA: 89141639596
Email: [email protected]
Instagram: @darialee_smm