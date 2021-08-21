Ведение и продвижение профиля в Инстаграм

Вы наверняка уже много слышали о том, как бизнесы переходят в инстаграм и привлекают к себе большое количество клиентов. Тогда что же мешает именно вам начать зарабатывать через эту платформу?

Вот вам факт: на данный момент в Российском инстаграме зарегистрировано около 33 млн пользователей и это число продолжает увеличиваться. А вот еще факт: инстаграм больше других площадок приспособлен для ведения бизнеса.

Настало время познакомиться. Меня зовут Буркалова Дарья, и я SMM-менеджер. Я занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в Инстаграм, и моя главная задача - привести платежеспособных клиентов.

Что вы получите в результате работы со мной?

1. Уже на начальном этапе работы будет разработана индивидуальная стратегия вашего продвижения

2. Полный анализ вашей ниши

3. Привлечение вашей целевой аудитории

4. Разработка визуала и контент-плана, а затем и ведение аккаунта (выкладка постов и сторис, а также работа с аудиторией)

5. Продвижение бесплатными и платными методами

Чтобы вы лучше поняли, как я работаю, предлагаю вам провести бесплатную консультацию , на которой, исходя из вашего запроса, мы подберем услуги и варианты дальнейшей работы лично для вашего аккаунта

Если вы хотите привести Ваш бизнес к успеху, используя такую мощную платформу как Инстаграм, то свяжитесь со мной любыми удобными для Вас способами

WA: 89141639596

Email: [email protected]

Instagram: @darialee_smm