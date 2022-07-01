dariashuminskaya

Дарья Шуминская dariashuminskayadariashuminskaya
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работаю графическим дизайнер. Несколько лет вела блог в Instagram, поэтому обладаю оригинальным и объективным мышлением, стильным видением концепций проекта, постоянно слежу за актуальными трендами в дизайне.
Создаю комплексную упаковку брендов, которая помогает понять, какой продукт предлагает компания, кому он подходит и для чего. Айдентика - необходимый элемент любого бизнеса, благодаря ему бренд выделяется, показывает свою необходимость и уникальность.
ПОРТФОЛИО Dasha Shuminskaya on Behance
Буду рада быть полезной ♡
Я против войны в Украине!