dariashuminskaya

Работаю графическим дизайнер. Несколько лет вела блог в Instagram, поэтому обладаю оригинальным и объективным мышлением, стильным видением концепций проекта, постоянно слежу за актуальными трендами в дизайне.

Создаю комплексную упаковку брендов, которая помогает понять, какой продукт предлагает компания, кому он подходит и для чего. Айдентика - необходимый элемент любого бизнеса, благодаря ему бренд выделяется, показывает свою необходимость и уникальность.

ПОРТФОЛИО Dasha Shuminskaya on Behance

Буду рада быть полезной ♡