daribelova

юрист, юрисконсульт по корпоративному и договорному праву

Юрист по корпоративному и договорному праву. Образование - высшее юридическое (Российская правовая академия при Минюсте РФ, г. Москва)

Опыт работы 18 лет, из них 8 - в Арбитражном суде (от секретаря судебного заседания до помощника судьи), 10 - в коммерции.

Последние 3 года работаю удаленно, занимаюсь консалтингом в области корпоративного права (регистрация ООО, все необходимые изменения, ликвидация, купля-продажа долей, одобрение сделок, разработка внутренних документов компании в соответствии со сферой деятельности), договорного права (разработка, согласование договоров: аренды, поставки, купли-продажи, агентских, оказания услуг), а также взаимодействием от имени клиента с государственными органами (Росфинмониторинг, Пробирная палата, налоговые органы).

В настоящее время работаю с компаниями, специализирующимися в сфере: юридического консалтинга; оптовой торговли текстильной продукцией; скупкой золота, драгметаллов и ювелирных изделий.