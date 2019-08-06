Дизайн, ретушь PH, Lr, Il, CD.
+ Фирменный стиль (логотип, визитка, майка, конверт, бланк.....)
+ Баннеры
+ Макеты рекламной полиграфической продукции (листовки, календари, буклеты....)
+ Дизайн упаковки
+ Ретушь фото
+ Умение рисовать от руки
Владение программным обеспечением Photoshop, Lightroom, Illustrator‚ CorelDraw.
Опыт работы в детской фото студии - 3,5 года. Поиск клиентов, настройка фотооборудования, работа фотографа (костюмированные, выездные фотосъемки), ретушь (замена фона, цветокоррекция, удаление дефектов лица, создание композиции на фото...)
Действие аккаунта приостановлено!