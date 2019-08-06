Дизайн, ретушь PH, Lr, Il, CD.

+ Фирменный стиль (логотип, визитка, майка, конверт, бланк.....)

+ Баннеры

+ Макеты рекламной полиграфической продукции (листовки, календари, буклеты....)

+ Дизайн упаковки

+ Ретушь фото

+ Умение рисовать от руки

Владение программным обеспечением Photoshop, Lightroom, Illustrator‚ CorelDraw.

Опыт работы в детской фото студии - 3,5 года. Поиск клиентов, настройка фотооборудования, работа фотографа (костюмированные, выездные фотосъемки), ретушь (замена фона, цветокоррекция, удаление дефектов лица, создание композиции на фото...)