Программист, C# Unity разработчик игр

Меня зовут Дарья. Работаю с кодом около 7 лет. Отлично знаю язык программирования C#. С 2020 года начала изучать геймдизайн и разработку игр на Unity. В 2022 году окончила колледж, имеется диплом - техник-программист.

Всегда старательно и с большой увлеченностью подхожу к своей работе. Но самое главное, что я способна продать вам, - это умение на все 100% использовать свой накопленный опыт в ваших проектах, поддержанный и качественный код, а также своё упорство и трудолюбие. Буду рада взять ваш заказ и добросовестно выполнить его. Гарантирую качество кода.

Мои контактные данные:

Минск, Беларусь.

+375(25)913-98-43 - рабочий номер телефона, мтс.

[email protected] - электронная почта для обращений.