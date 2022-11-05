Программист, C# Unity разработчик игр
Меня зовут Дарья. Работаю с кодом около 7 лет. Отлично знаю язык программирования C#. С 2020 года начала изучать геймдизайн и разработку игр на Unity. В 2022 году окончила колледж, имеется диплом - техник-программист.
Всегда старательно и с большой увлеченностью подхожу к своей работе. Но самое главное, что я способна продать вам, - это умение на все 100% использовать свой накопленный опыт в ваших проектах, поддержанный и качественный код, а также своё упорство и трудолюбие. Буду рада взять ваш заказ и добросовестно выполнить его. Гарантирую качество кода.
Мои контактные данные:
Минск, Беларусь.
+375(25)913-98-43 - рабочий номер телефона, мтс.
[email protected] - электронная почта для обращений.
Я против войны в Украине!