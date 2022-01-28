Всем привет! Занимаюсь рисованием с 3 лет, самоучка, но также брала уроки у художников 3 года( уже в сознательном возрасте). Рисую людей, животных, пейзажи; особенно обожаю пейзажи, связанные с фантастикой.
При выполнении заказа всегда обсуждаю этапы арта с заказчиком, опираясь на его мнение. Буду рада помочь вам с воплощением ваших идей!
Цена заказа зависит от сложности рисунка.
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Портфолио
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