dariii2001

Web-дизайн, создание сайтов и лендингов

Всем доброго времени суток!

Я занимаюсь созданием сайтов под ключ, корпоративных сайтов, одностраничных сайтов, многостраничных сайтов и лендингов. Мое портфолио вы можете посмотреть выше.

Этапы работы:

1.Изучение задачи (аналитика)

2.Протипирование сайта

3.Адаптация под мобильную версию

4.Верстка сайта

5.Программирование

Преимущества работы со мной

- знание языков программирования: Java, JavaScript, PHP;

- увеличение конверсии сайта;

- написание продающих текстов;

- адаптивная верстка на любую платформу;

-сдача работы раньше срока;

-умение реагировать в непредвиденных ситуациях;

-прошла более 40 курсов по разным специальностям;

-ответственность- выполняю работу на высшем уровне;

-работаю в таких программах как: Figma, Photoshop, Illustrator, WordPress,Tilda, Joomla, OpenCart, Битрикс.

-опыт работы 4 года.

Работаю ТОЛЬКО по предоплате!

Всегда буду рада поработать с Вами!