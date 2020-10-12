dariii2001

Всем доброго времени суток!
Я занимаюсь созданием сайтов под ключ, корпоративных сайтов, одностраничных сайтов, многостраничных сайтов и лендингов. Мое портфолио вы можете посмотреть выше.
Этапы работы:
1.Изучение задачи (аналитика)
2.Протипирование сайта
3.Адаптация под мобильную версию
4.Верстка сайта
5.Программирование
Преимущества работы со мной
- знание языков программирования: Java, JavaScript, PHP;
- увеличение конверсии сайта;
- написание продающих текстов;
- адаптивная верстка на любую платформу;
-сдача работы раньше срока;
-умение реагировать в непредвиденных ситуациях;
-прошла более 40 курсов по разным специальностям;
-ответственность- выполняю работу на высшем уровне;
-работаю в таких программах как: Figma, Photoshop, Illustrator, WordPress,Tilda, Joomla, OpenCart, Битрикс.
-опыт работы 4 года.
Работаю ТОЛЬКО по предоплате!
Всегда буду рада поработать с Вами!