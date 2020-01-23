darima_saveleva

транскрибация, набор текста со сканов,фото.

Добрый день.

Выполняю перепечатку текста быстро, грамотно и качественно с различных источников: pdf, фото, сканы и другое.Не растягиваю работу надолго, всегда стараюсь подстроиться под нужные вам сроки.Я буду рада вам помочь с текстами любой тематики и объема.Итоговую работу предоставляю в Word.Нужно для заказа:Необходимые файлы, с которыми предстоит работа.указать сроки.ваши пожелания и конкретные требования к работе.Переведу в текстовый формат аудио/видео файлы ( лекции, интервью, вебинары,аудиокниги и др. ). Работу не растягиваю надолго, всегда стараюсь подстроиться под нужные вам сроки.Вы получаете:расшифрованный материал в текстовом видеразбивка на абзацытекст без орфографических и грамматических ошибок.