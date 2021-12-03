darimabadanova

Менеджер (аккаунт-менеджер) Wildberries

Меня зовут Дарима.Ищу поставщика, с желанием вывести свой товар на маркетплейс Wildberries. Если вы только планируете, или уже работаете с площадкой, то мои услуги будут вам полезны: 1. Регистрация вас как поставщика в системе 2. Заведение бренда и до 30 карточек товара 3. Оформление и ведение первой поставки 4. Аналитика продаж первого месяца, ответы на вопросы покупателей. 5. Правильное ценообразование и работа по маркетинговому продвижению.На данный момент прохожу обучение на лицензированном курсе Кристины Князевой и готова взять для стажировки поставщика по минимальной стоимости оплаты труда.Стоимость моих услуг: первый месяц 10000 рублей, со второго месяца 5% от оборота (не менее 15000 рублей)Все вопросы в лс.