darina_edit

Снижко Дарина Юрьевна Родилась 01.01.2002 Закончила 158 Харьковскую общеобразовательную школу. Учусь в Киевском университете им. Карпенка-Карого на ре

Снижко Дарина ЮрьевнаРодилась 01.01.2002Закончила 158 Харьковскую общеобразовательную школу.Учусь в Киевском университете им. Карпенка-Карого на режиссера телевидения, мастерская Владимира Давыдовича Оселедчика.ВладеюAdobe Photoshop, Audition, Premiere Pro, After Effects Avid Media Composer.DaVinchi Resolve, Final Cut Pro – цветокоррекция.Номер: +380990161081. (Telegram, Viber)Моя монтажная работа:https://www.youtube.com/watch?v=8vmMct-9JPM&t=42s Готова выполнить пробное задание.