darina_google

Допомагаю продавати ваші товари/послуги +380989492726

Хочеш розповісти про свої таланти, досвід, продавати товари чи послуги, але самому так важко у всьому розібратись?

Я з радістю допоможу в цьому!

Найчастіше до мене звертаються по допомогу в рекламі Google Ads та Соц. мережах. Володію знаннями користування продуктами Google( найпопулярніші з них YouTube, Maps, Google Business, Blogger, Google+) соц. мережі (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest та інші). Створення семантики ключових слів, перевірку наявних. Розміщення інформації на порталах, дошках оголошень. Робота з конструкторами сайтів та допомога з доменом, хостингом. +380989492726 / +380930514844