darina_shakhmina

Welcome interested parties!

Приветствую всех заинтересовавшихся!

Начнем с квалификации. Дипломированный лингвист, специалист по межкультурной коммуникации; аккредитованный гид-переводчик II категории. Занимаюсь переводами более 6 лет, преподаю на курсах английского языка для взрослых. Уровень английского C1 (Advanced).

В общих чертах о деятельности. Я любознательный человек и меня увлекают интересные проекты, где требуется решение нестандартных задач. В работе я прежде всего ориентируюсь на ее востребованность, многогранность, широкий охват видов деятельности или тем. Руководствуясь этими принципами в 2017 году я присоединилась к проекту туристической информационной службы "AskmeSPb" Санкт-Петербургского городского туристско-информационного бюро, где участвовала в презентации службы в СМИ, на Параде цветов и оркестров, фестивалях Мотостолица и Харли Дэвидсон; в 2018 году в качестве переводчика сотрудничала с представителем посольства Коста-Рики, в 2019 с консульством Нидерландов. С 2016 года преподаю английский язык детям в качестве репетитора, взрослым как преподаватель школы английского языка в Санкт-Петербурге.

Лицензии музеев, в которых я провожу экскурсии на английском языке:

> Петропавловская крепость

> Эрмитаж

> Петергоф

> Царское село

> Спас-на-Крови

> Исаакиевский собор