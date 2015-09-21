копирайтер с опытом подготовки и проведения презентаций

2012-2014копирайтер (фрилансер).

2009-2012 продавец-консультант в крупной ЮКорейской компании

обязанности:подготовка и проведение презентаций: 2-3 за день;работа с клиентами (встреча, консультирование, работа с возражениями, заключение сделок, обзвон клиентской базы, продажа дорогостоящего оборудования для красоты и здоровья).

личные качества: ответственность, пунктуальность, способность к быстрому обучению, честность...