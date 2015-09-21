darina_sorokina

Дарина darina_sorokina

 
35 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
копирайтер с опытом подготовки и проведения презентаций

2012-2014копирайтер (фрилансер).

2009-2012 продавец-консультант в крупной ЮКорейской компании

 обязанности:подготовка и проведение презентаций: 2-3 за день;работа с клиентами (встреча, консультирование, работа с возражениями, заключение сделок, обзвон клиентской базы, продажа дорогостоящего оборудования для красоты и здоровья).

личные качества: ответственность, пунктуальность, способность к быстрому обучению, честность...

                  

Копирайтинг
нет отзывов
от $5
#11210