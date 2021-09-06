Дарина Фильчакова darinafilcakovadarinafilcakova
24 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет, меня зовут Дарина и я UI/UX дизайнер)
Привет
Меня зовут Дарина и я дизайнер)
Помогу создать:
✅ Lending page
✅ Интернет-магазин
✅ Индивидуальные визитки
✅ Баннеры
Занимаюсь как созданием с 0,так и редизайном)
Получая задачу, изучаю и погружаюсь в нее. Делаю продуманный, красивый дизайн исходя из Ваших требований.
Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.
Портфолио
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