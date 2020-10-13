darinkaarbuz

ЛУЧШИЙ ФРИЛАНСЕР УЖЕ ТУТ!!

Почему я лучшая? Я экономлю ваше время, и предоставляю услуги:

качественно

быстро

с учетом ваших комментариев и пожеланийя всегда на связи с вами

я люблю своих клиентов

я нацелена на то, что бы вы были довольны выполненной работой

я держу с клиентом связь пока не услышу “мне все нравится, ничего дополнять, изменять не нужно, я всем доволен»

Перечень моих услуг тут⬇

✅ Сделаю презентацию Power Point, качественно и стильно (на английском, русском, украинском).

✅ Перевод текстов, на разную тематику, есть опыт. Переводы осуществляю:

Английский - русский

Русский - английский

Английский - украинский

Украинский - английский

Русский - украинский

Украинский - русский.

✅ Продажи:

Работа с холодной базой

Работа с теплой базой

Телефонные продажи

Продажи при встрече

Умение презентовать продукт

✅ Работа с текстами:

Копирайтинг

Написание текстов

Редактирование

Надеюсь на плодотворное сотрудничество, в том числе на сотрудничество на постоянной основе.