darinkaarbuz

Почему я лучшая? Я экономлю ваше время, и предоставляю услуги:
качественно
быстро
с учетом ваших комментариев и пожеланийя всегда на связи с вами
я люблю своих клиентов
я нацелена на то, что бы вы были довольны выполненной работой
я держу с клиентом связь пока не услышу “мне все нравится, ничего дополнять, изменять не нужно, я всем доволен»
Перечень моих услуг тут⬇
✅ Сделаю презентацию Power Point, качественно и стильно (на английском, русском, украинском).
✅ Перевод текстов, на разную тематику, есть опыт. Переводы осуществляю:
Английский - русский
Русский - английский
Английский - украинский
Украинский - английский
Русский - украинский
Украинский - русский.
✅ Продажи:
Работа с холодной базой
Работа с теплой базой
Телефонные продажи
Продажи при встрече
Умение презентовать продукт
✅ Работа с текстами:
Копирайтинг
Написание текстов
Редактирование
Надеюсь на плодотворное сотрудничество, в том числе на сотрудничество на постоянной основе.