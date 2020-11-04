Веб/Графический Дизайнер/Иллюстратор

ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/gallery/106631875/PORTFOLIO

Обо мне:

• Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Krita, Figma, CorelDRAW, AdobeXD;

• Знаю 3D пакеты Zbrush и Blender (скульптинг, создание low-poly моделей);

• Владею видео-редакторами Sony Vegas и Adobe Premiere Pro;

• Умею верстать в Android studio или Html/CSS;

• Разбираюсь в законах композиции, освещения, цвета и тп, рисую от руки или на планшете;

• Занимаюсь дизайном и графикой сайтов, приложений, интерфейсов, персонажей;

• Совершенствуюсь и развиваюсь в сфере IT (дизайн, иллюстрация);

• Английский на уровне чтения и понимания технической документации.