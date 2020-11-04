Веб/Графический Дизайнер/Иллюстратор
ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/gallery/106631875/PORTFOLIO
Обо мне:
• Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Krita, Figma, CorelDRAW, AdobeXD;
• Знаю 3D пакеты Zbrush и Blender (скульптинг, создание low-poly моделей);
• Владею видео-редакторами Sony Vegas и Adobe Premiere Pro;
• Умею верстать в Android studio или Html/CSS;
• Разбираюсь в законах композиции, освещения, цвета и тп, рисую от руки или на планшете;
• Занимаюсь дизайном и графикой сайтов, приложений, интерфейсов, персонажей;
• Совершенствуюсь и развиваюсь в сфере IT (дизайн, иллюстрация);
• Английский на уровне чтения и понимания технической документации.
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