dariyaAmanbolgan

Буду рада вам помочь с работами, связанными с текстами

Здравствуйте!

Буду рада вам помочь с работами, связанными с текстами: оцифровка любых файлов, набор текста с аудио/видео файлов, с изображений.

Отлично владею русским, казахским и английскими языками. Английский язык знаю на уровне В2. Имеется международный сертификат IELTS(B2). Выполню переводы.

Уверенный пользователь ПК.

Выполню заказы в срок и качественно.

Всегда буду на связи с заказчиками, в случае возникновения вопросов, предложений и пр.