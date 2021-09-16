dariyaAmanbolgan

Дария dariyaAmanbolgandariyaAmanbolgan
22 годаКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Буду рада вам помочь с работами, связанными с текстами
Здравствуйте!
Буду рада вам помочь с работами, связанными с текстами: оцифровка любых файлов, набор текста с аудио/видео файлов, с изображений.
Отлично владею русским, казахским и английскими языками. Английский язык знаю на уровне В2. Имеется международный сертификат IELTS(B2). Выполню переводы.
Уверенный пользователь ПК.
Выполню заказы в срок и качественно.
Всегда буду на связи с заказчиками, в случае возникновения вопросов, предложений и пр.