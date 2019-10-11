darja-kruglova0

Web-разработчик ,создание ,доработка сайтов.Работа с Wordpress

Приивет!Познакомимся? Меня зовут Дарья!

Мне как раз нужно портфолио и отзывы, поэтому работаю за небольшую плату но на совесть !

Какие выгоды ты получишь ?

Во-первых: это Ваша экономия! Ведь я не беру большие деньги за свою работу на стадии раскрутки!

Во-вторых: надежность! Поскольку это мои первые шаги в разработке, я буду работать на совесть и до результата. Ваши клиенты-моя репутация.

Четко изучу все ваши пожелания,буду предельно внимательно относиться к каждой работе,с душой:).

Если тебе понравится результат, то ты сможешь стать моим постоянным клиентом с приятными бонусами(скидками)!

И помни: каждый успешный человек начинал с нуля! До встречи ,ваша Дарья