darja-kruglova0

Дарья Качур darja-kruglova0darja-kruglova0
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-разработчик ,создание ,доработка сайтов.Работа с Wordpress
Приивет!Познакомимся? Меня зовут Дарья!
Мне как раз нужно портфолио и отзывы, поэтому работаю за небольшую плату но на совесть !
Какие выгоды ты получишь ?
Во-первых: это Ваша экономия! Ведь я не беру большие деньги за свою работу на стадии раскрутки!
Во-вторых: надежность! Поскольку это мои первые шаги в разработке, я буду работать на совесть и до результата. Ваши клиенты-моя репутация.
Четко изучу все ваши пожелания,буду предельно внимательно относиться к каждой работе,с душой:).
Если тебе понравится результат, то ты сможешь стать моим постоянным клиентом с приятными бонусами(скидками)!
И помни: каждый успешный человек начинал с нуля! До встречи ,ваша Дарья
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