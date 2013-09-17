Николай Астафьев dark-flamerdark-flamer
41 годРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Образование высшее (Красноярский Государственный Педагогический Университет, ф-т географии).
Опыт работы в сфере переводов с/на английский язык. Также возможно написание работ на указанные ниже тематики.
Область основных переводческих интересов: география, науки о Земле, страноведение, психология.
Другие интересы: лингвистика, компьютерные игры, художественная литература.
Владение ПК уверенное, на уровне "продвинутого" пользователя. Доступ в Интернет большую часть дня.
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга