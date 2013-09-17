Образование высшее (Красноярский Государственный Педагогический Университет, ф-т географии).

Опыт работы в сфере переводов с/на английский язык. Также возможно написание работ на указанные ниже тематики.

Область основных переводческих интересов: география, науки о Земле, страноведение, психология.

Другие интересы: лингвистика, компьютерные игры, художественная литература.

Владение ПК уверенное, на уровне "продвинутого" пользователя. Доступ в Интернет большую часть дня.