dark-flamer

Николай Астафьев dark-flamer

 
41 годРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Образование высшее (Красноярский Государственный Педагогический Университет, ф-т географии).

Опыт работы в сфере переводов с/на английский язык. Также возможно написание работ на указанные ниже тематики.

Область основных переводческих интересов: география, науки о Земле, страноведение, психология.

Другие интересы: лингвистика, компьютерные игры, художественная литература.

Владение ПК уверенное, на уровне "продвинутого" пользователя. Доступ в Интернет большую часть дня.

Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга