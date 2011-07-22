Сайт по агрегации купонов. Наподобие kupongid и kuponator. Включает в себя: - Дизайн (есть готовый набросок главной). - Верстку. - Программирование сайта. Краткий перечень функционала: - Парсер партнерских сайтов скидок (вроде Groupon.ru, biglion.ru, superdeal.com.ua и.т.д.), заполнение базы данных при парсинге текущими ...
- $1000Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт по агрегации купонов. Наподобие kupongid и kuponator. Включает в себя: - Дизайн. - Верстку. - Программирование сайта. Краткий перечень функционала: - Парсер партнерских XML-файлов с сайтов скидок (вроде Groupon.ru, biglion.ru, superdeal.com.ua и.т.д.), заполнение базы данных при парсинге текущими предложениями. - Поддержка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителя для реализации системы электронного журнала. Сразу предупреждаем, что система сложная, полное техзадание более 70 страниц A4, нужно написать CMS с нуля. Работаем на следующих условиях: 1) Краткое техзадание выдаем в ICQ или Skype ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад