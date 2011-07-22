Добрый день! Ищем исполнителя для реализации системы электронного журнала. Сразу предупреждаем, что система сложная, полное техзадание более 70 страниц A4, нужно написать CMS с нуля. Работаем на следующих условиях: 1) Краткое техзадание выдаем в ICQ или Skype ...