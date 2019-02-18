SEO, продвижение, раскрутка сайтов, контекстная реклама
Мой сайт: https://belousova.me/
Можете также почитать отзывы обо мне здесь: https://www.fl.ru/users/galina-darkalfa/opinions/
- Внутренняя оптимизация сайтов + улучшение юзабилити и качества. Продвижение в поисковых системах (статейное / ссылочное);
- Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords);
- Правки в коде сайта, добавление/редактирование информации, моделирование посадочных страниц;
- Парсинг информации с сайтов (перенос информации/товаров и т.д. с одного сайта на другой).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фасадный и интерьерный декор101 просмотр
- Декоративные 3D формы101 просмотр