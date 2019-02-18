SEO, продвижение, раскрутка сайтов, контекстная реклама

Мой сайт: https://belousova.me/

Можете также почитать отзывы обо мне здесь: https://www.fl.ru/users/galina-darkalfa/opinions/

- Внутренняя оптимизация сайтов + улучшение юзабилити и качества. Продвижение в поисковых системах (статейное / ссылочное);

- Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords);

- Правки в коде сайта, добавление/редактирование информации, моделирование посадочных страниц;

- Парсинг информации с сайтов (перенос информации/товаров и т.д. с одного сайта на другой).