darkes101

Василий darkes101

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Быстро и качественно

У вас есть отличная идея?

 

Ищете того,кто может реализовать ваш проект?

Отлично, вы нашли того,кого искали. Позвольте, расскажу о себе:

Меня зовут Василий, я занимаюсь созданием сайтов под ключ, самое главное для меня - моя честь. Могу реализовать Ваш проект любой сложности, я считаю, что хороший сайт - это прибыльный сайт. Конечно, создание обычного сайта - просто, как замок из глины. Но создание сайта, приносящего прибыль - настоящий вид искусства.

Мой клиент -  бизнесмен, имеющий хорошие идеи, которые я помогаю ему реализовать. Я могу помочь с выполнением таких проектов как:

  • Создание сайта под ключ.
  • Работа с JS, Jquery, AJAX.
  • Работаю с WordPress, Joomla, OpenCart, DLE.
  • И другое.
Давайте уже начнём работать! Напишите мне личное сообщение на сайте или же свяжитесь со мной через указанные контакты, чтобы обсудить проект.