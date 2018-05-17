Владимир Черненко | CEO Dark Flame Inside

Имею 5 лет опыта работы на Unity, 2 года коммерческого опыта разработки, делал игры в основном для мобильных платформ. Делаю адаптивную верстку UI, пишу понятный код, веду чистоту в проекте, пользуюсь репозиторием, внедряю сервисы, и всё что нужно.

Контакты:

Viber: +380957353049

Telegram: https://t.me/dflame_dx