Владимир Черненко | CEO Dark Flame Inside
Имею 5 лет опыта работы на Unity, 2 года коммерческого опыта разработки, делал игры в основном для мобильных платформ. Делаю адаптивную верстку UI, пишу понятный код, веду чистоту в проекте, пользуюсь репозиторием, внедряю сервисы, и всё что нужно.
Контакты:
Viber: +380957353049
Telegram: https://t.me/dflame_dx
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, работает до победного всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!