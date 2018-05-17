darkflame_dx

Владимир Черненко darkflame_dx

 
35 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Владимир Черненко | CEO Dark Flame Inside

Имею 5 лет опыта работы на Unity, 2 года коммерческого опыта разработки, делал игры в основном для мобильных платформ. Делаю адаптивную верстку UI, пишу понятный код, веду чистоту в проекте, пользуюсь репозиторием, внедряю сервисы, и всё что нужно.

Контакты:

Viber: +380957353049

Telegram: https://t.me/dflame_dx

Unity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Приложение на Unity
Отличный исполнитель, работает до победного всегда на связи, рекомендую!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв