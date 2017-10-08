darkhorse23

Специалист по контекстной рекламе. Настраиваю Яндекс Директ и Google Adwords

[table]Экспертный уровень ведения, оптимизации и автоматизации контекстной рекламы. 12 сертификатов систем контекстной рекламы + систем автоматизации + именной сертификат Google Guru, Сданы все экзамены систем контекстной рекламы и аналитики (Google и Yandex).

Автоматизация контекстной рекламы:

K-50, Alytics, Garpun, разработка ТЗ на товарные фиды для прайс-площадок + систем автоматизации, лемматизация семантического ядра.

Работа с Яндекс Маркет, GMC (Google Merchant Center), динамический ремаркетинг.

Excel – знание на профессиональном уровне, ВПР, сводные таблицы, лемматизация, Plex и т.д.

Аналитика в Google Analytics, Яндекс Метрике. Аналитика в системах колл-трекинга (CallTouch, Comagic).

Яндекс Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг). Выгрузка через Excel и Direct Commander. Автоматизация назначения ставок (Direct Manager, Alytycs);

Google (Поиск, КМС, видеореклама, ремаркетинг) Выгрузка через Excel и Adwords Editor. Настройка конверсий и стратегий для автоматизации.

MyTarget – таргетированная рекама в "Майл.ру", "Одноклассники", "Вконтакте", "YouTube", ретаргетинг;

Вконтакте – таргетированная реклама на целевую аудиторию по демографии, ретаргетинг, сбор баз ретаргетинга у конкурентов (Церебро);

FaceBook – таргетированная реклама;

Аудит рекламных кампаний, расчет бюджета на месяц/квартал/год, экспертная оценка емкости рынка и эффективности будущих РК.

Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний с целью выполнения KPI клиентов.

Подготовка отчетов по рекламным кампаниям. ROI, ДРР, работа под KPI, оптимизация CPA CPL CPI CPO.

Сбор семантического ядра более 100 000 запросов, сегментация на смысловые группы, коммерческие и информационные, околоцелевые запросы. Работа с сервисами SpyWords, KeyCollector, Словоеб и др. [/table]