darkist_artist

Художник и графический дизайнер

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Привет)

Меня зовут Эвелина. Мне 24 года. Уже 7 лет работаю над прокачкой собственного стиля и скилла в рисовании. Пища для вдохновения: тяжелая музыка, хип-хоп, персики и научная фантастика.

Вплотную занята разработкой собственного мерча .

Буду рада коллаборации с другими ребятами 曆.