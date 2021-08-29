darkist_artist

Эвелина darkist_artistdarkist_artist
26 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник и графический дизайнер
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Привет)
Меня зовут Эвелина. Мне 24 года. Уже 7 лет работаю над прокачкой собственного стиля и скилла в рисовании. Пища для вдохновения: тяжелая музыка, хип-хоп, персики и научная фантастика.
Вплотную занята разработкой собственного мерча .
Буду рада коллаборации с другими ребятами 曆.