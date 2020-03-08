darknessmkc

Музыкант, аудиомонтажёр, художник, аниматор (создаю анимацию), видеомонтажёр

1. Создание живой (фортепиано, гитара) и электронной (синтезатор, программы) музыки. Есть музыкальное образование - 7 лет. По специальности аккордеонист и пианист, но в данный момент аккордеон отсутствует. На гитаре играю с 2012 года, самоучка.

2. Аудио-монтаж (корректировка и изменение музыки). В основном работаю в FL Studio и Adobe Audition уже около 8 лет. Своих музыки и минусовок очень много, делал их в основном для себя и знакомых.

3. Художник/дизайнер. Есть художественное образование (6 лет). Рисунок, живопись, ДПИ, компьютерная графика (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign). Есть опыт в создании логотипов.

4. Аниматор. Не профессионал, но короткую анимацию могу сделать. Есть пример моей анимации на моем Ютуб-канале - DarknesS MKC (заставка). Пользуюсь в основном программой FlipaClip.

5. Видео-монтаж. Работаю в основном в Movavi Video Suite (около года). Также есть примеры намоем Ютуб-канале.