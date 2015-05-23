php-программист

Языки и технологии : PHP 4/5(ООП, Smarty), HTML, XHTML , CSS, JavaScript , XML , Ajax , Pear, Delphi

СУБД: MySQL, SQLite

framework: Php: CodeIgniter, Cakephp Ajax: Prototype,JQuery, Mootools

Операционные системы: Mac OS Unix/Linux , Windows 98/2000/XP/Vista , Ubuntu, Mandriva

Soft: Zend Studio, Dreamweaver ,PHP Expert Editor, Denwer, XAMPP

CMS: Joomla , Bitrix, TYPO3, Drupal, Modx, osCommerce, Wordpress

Графика (средний уровень): Photoshop , Fireworks , Illustrator ,Flash , CorelDRAW

Интернет реклама: хорошее знание интернет рекламы (контекстная реклама, баннерная реклама, платный статьи, и тд)

SEO: продвижение сайта в Яндекс и Google (создание семантического ядра,

наращивание ТИЦ и PR,) Полный спектр работ по продвижению от каталогов и

до видео контента.

Опыт работы: web-разработчик в веб студии

Профессиональные навыки :

Умение разбираться в чужом коде. Знание и умение использовать ООП.

Технический английский. Навыки тестирования ПО. Знание Apache.

Опыт разработки web-сайтов, интернет магазинов , скриптов, html-верстка

.Администрирование уже созданных интернет представительств .Опыт работы c

известными opensource CMS ,вертка ,установка нового.