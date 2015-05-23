Языки и технологии : PHP 4/5(ООП, Smarty), HTML, XHTML , CSS, JavaScript , XML , Ajax , Pear, Delphi
СУБД: MySQL, SQLite
framework: Php: CodeIgniter, Cakephp Ajax: Prototype,JQuery, Mootools
Операционные системы: Mac OS Unix/Linux , Windows 98/2000/XP/Vista , Ubuntu, Mandriva
Soft: Zend Studio, Dreamweaver ,PHP Expert Editor, Denwer, XAMPP
CMS: Joomla , Bitrix, TYPO3, Drupal, Modx, osCommerce, Wordpress
Графика (средний уровень): Photoshop , Fireworks , Illustrator ,Flash , CorelDRAW
Интернет реклама: хорошее знание интернет рекламы (контекстная реклама, баннерная реклама, платный статьи, и тд)
SEO: продвижение сайта в Яндекс и Google (создание семантического ядра,
наращивание ТИЦ и PR,) Полный спектр работ по продвижению от каталогов и
до видео контента.
Опыт работы: web-разработчик в веб студии
Профессиональные навыки :
Умение разбираться в чужом коде. Знание и умение использовать ООП.
Технический английский. Навыки тестирования ПО. Знание Apache.
Опыт разработки web-сайтов, интернет магазинов , скриптов, html-верстка
.Администрирование уже созданных интернет представительств .Опыт работы c
известными opensource CMS ,вертка ,установка нового.
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