UX/UI WEB Дизайнер

Дизайнер, живу, учусь и работаю в Киеве, Украина. В данный момент учусь на инженера программного обеспечения в университете имени Тараса Шевченка. Принимаю заказы любой сложности за относительно невысокую плату, так как творчество важнее. Очень люблю разрабатывать дизайны сайтов. Работаю с векторной и растровой графикой, в основном в Adobe Photoshop. Также знаю Illustrator, Figma и AfterEffects. Обычно, перед началом работы делаю с заказчиком мейнфрейм, но могу самостоятельно разработать дизайн на свое усмотрение. Работаю по ТЗ и без ТЗ.

Преимущества:

+ Работаю Быстро

+ Легок в общении

+ Цены не завышены

+ Вношу поправки максимально быстро

+ Индивидуальный подход

+ Если Вы в Киеве, могу даже подъехать для разработки мейнфрейма

+ Абсолютно уникальные дизайны, ничего не взаимствую

+ Верстальщику мой дизайн будет легко воплотить в реальность.

+ Работаю с отступами и по сеткам.

Жду нашего сотрудничества!