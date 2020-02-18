Дизайнер, живу, учусь и работаю в Киеве, Украина. В данный момент учусь на инженера программного обеспечения в университете имени Тараса Шевченка. Принимаю заказы любой сложности за относительно невысокую плату, так как творчество важнее. Очень люблю разрабатывать дизайны сайтов. Работаю с векторной и растровой графикой, в основном в Adobe Photoshop. Также знаю Illustrator, Figma и AfterEffects. Обычно, перед началом работы делаю с заказчиком мейнфрейм, но могу самостоятельно разработать дизайн на свое усмотрение. Работаю по ТЗ и без ТЗ.
Преимущества:
+ Работаю Быстро
+ Легок в общении
+ Цены не завышены
+ Вношу поправки максимально быстро
+ Индивидуальный подход
+ Если Вы в Киеве, могу даже подъехать для разработки мейнфрейма
+ Абсолютно уникальные дизайны, ничего не взаимствую
+ Верстальщику мой дизайн будет легко воплотить в реальность.
+ Работаю с отступами и по сеткам.
Жду нашего сотрудничества!
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