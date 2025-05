Animations, arts, photo processing in Photoshop/ Анімації, малюнки, обробка фото в Photoshop

I have been working as a freelancer for 2 years, making art, animation and photo processing in Photoshop.

Вже 2 роки я працюю фрілансером, створюючи малюнки, анімацію та обробку фотографій у Photoshop