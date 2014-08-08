Джумла, Преста, опенкарт, асшоп.
Наполнение сайтов готовым контентом около 5000 позиций в сутки. Свои скрипты, не для продажи.
Эксель до уровня програмирования на VBA.
Фотошоп, обтравка с простого фона, ретушь, замазывание водяных знаков.
Corel Draw(аналог фотошопа только векторный) отрисовка точных приборов и заготовок.
Ресайзы, объёмный текст, правка изображений, формульная переименовка и ресайз любого количества картинок.
Пакетная обработка текстовых файлов (txt, html, xml) и картинок.
Векторные отрисовки изображений, логотипов и картинок по требованиям. Если нужны точные изображения(либо по вашим размерам) обращайтесь ко мне.
Свои модули загрузки больших прайсов в aceshop\opencart(пошаговые и стандартные). Делаю бд по товару и заливаю на ваш сайт.
Консультации по формулам и работе в Excel - 200р.
Консультации по наполнению opencart\prestashop - 500р.
Консультации по созданию\ведению баз и прайсов в Excel - 500р.
Так же есть возможность абонентских консультаций(месяц).
Оплата принимается до консультаций.
Любая срочность=надбавка+30%
Господа(и дамы) заказчики, обращаю ваше внимание, я занимаюсь наполнением магазинов вашим контентом, либо выполняю парсинг по чётким критериям. Выполняю пакетные обработки картинок, парсинг картинок пакетом с единого сайта поставщика, без вырезания объектов из сложного фона(обтравка). Не занимаюсь ре\копи\райтом.