Джумла, Преста, опенкарт, асшоп.

Наполнение сайтов готовым контентом около 5000 позиций в сутки. Свои скрипты, не для продажи.

Эксель до уровня програмирования на VBA.

Фотошоп, обтравка с простого фона, ретушь, замазывание водяных знаков.

Corel Draw(аналог фотошопа только векторный) отрисовка точных приборов и заготовок.

Ресайзы, объёмный текст, правка изображений, формульная переименовка и ресайз любого количества картинок.

Пакетная обработка текстовых файлов (txt, html, xml) и картинок.

Векторные отрисовки изображений, логотипов и картинок по требованиям. Если нужны точные изображения(либо по вашим размерам) обращайтесь ко мне.

Свои модули загрузки больших прайсов в aceshop\opencart(пошаговые и стандартные). Делаю бд по товару и заливаю на ваш сайт.

Консультации по формулам и работе в Excel - 200р.

Консультации по наполнению opencart\prestashop - 500р.

Консультации по созданию\ведению баз и прайсов в Excel - 500р.

Так же есть возможность абонентских консультаций(месяц).

Оплата принимается до консультаций.

Любая срочность=надбавка+30%

Господа(и дамы) заказчики, обращаю ваше внимание, я занимаюсь наполнением магазинов вашим контентом, либо выполняю парсинг по чётким критериям. Выполняю пакетные обработки картинок, парсинг картинок пакетом с единого сайта поставщика, без вырезания объектов из сложного фона(обтравка). Не занимаюсь ре\копи\райтом.