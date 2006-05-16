Необходим перевод сайта студии с русского на английский . Вернее некоторой его части. Для начала необходимо перевести страницы: http://www.darkweb.ru/developments8.html http://www.darkweb.ru/Dw-Casino-Slot_d8-2.html Следует учитывать что заказчик , т.е. я :) с английским знаком не понаслышке. Необходим ГРАМОТНЫЙ перевод. (Все программы переводчики ...
- Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Необходимо создать Флеш игры для существующего интернет казино http://kazino.darkweb.biz Рулетка, Очко, видео-покер. Можно и другие. Предлагайте. Обязательное условие: Привязка игр к существующему казино. Архив со скриптом Бета версии можно скачать на сайте разработчика: http://www.darkweb.ru Раздел Файлы-PHP-Игры Срок исполненния не определён. Сумма ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт18 лет назад