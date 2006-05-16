Необходим перевод сайта студии с русского на английский . Вернее некоторой его части. Для начала необходимо перевести страницы: http://www.darkweb.ru/developments8.html http://www.darkweb.ru/Dw-Casino-Slot_d8-2.html Следует учитывать что заказчик , т.е. я :) с английским знаком не понаслышке. Необходим ГРАМОТНЫЙ перевод. (Все программы переводчики ...