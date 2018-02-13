darrina_a

Дарья Антипенко darrina_a

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
PR, smm, event от души

[table]ROGA Gastro PubМенеджер по маркетингу и PRВедение страниц вк, инстаграм

Таргетинг

Генерация фишечек)

Развитие концепции 

Коммуникация с клиентами, партнёрами

Пиар

Рекламные кампании

@rogagastropubИюль 2017 — настоящее время

5 месяцевЧастная практикаEvent-менеджерОрганизация, координация мероприятий (корпоративы, свадьбы)Март 2017 — настоящее время

9 месяцевRed Lips JournalЖурналистВедение лайф-рубрики: статьи личного содержания, интервью

https://vk.com/wall-94651338_837

https://vk.com/wall-94651338_938

https://vk.com/wall-94651338_854

https://vk.com/wall-150904940_64Сентябрь 2014 — Август 2015

1 годBerlin Media DesignSMM-менеджерСоставление базы данный клиентов

Ведение страниц вк, фб, инстаграм

Составление и рассылка рекламный предложений[/table]