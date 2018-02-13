[table]ROGA Gastro PubМенеджер по маркетингу и PRВедение страниц вк, инстаграм
Таргетинг
Генерация фишечек)
Развитие концепции
Коммуникация с клиентами, партнёрами
Пиар
Рекламные кампании
@rogagastropubИюль 2017 — настоящее время
5 месяцевЧастная практикаEvent-менеджерОрганизация, координация мероприятий (корпоративы, свадьбы)Март 2017 — настоящее время
9 месяцевRed Lips JournalЖурналистВедение лайф-рубрики: статьи личного содержания, интервью
https://vk.com/wall-94651338_837
https://vk.com/wall-94651338_938
https://vk.com/wall-94651338_854
https://vk.com/wall-150904940_64Сентябрь 2014 — Август 2015
1 годBerlin Media DesignSMM-менеджерСоставление базы данный клиентов
Ведение страниц вк, фб, инстаграм
Составление и рассылка рекламный предложений[/table]